Utilizarea sistemelor de recunoaștere facială, interzisă în Italia. Care e singura excepție Utilizarea recunoașterii faciale și a „ochelarilor inteligenți” au fost interzise in Italia. Doua orașe italiene care experimenteaza aceste tehnologii au primit deja atenționari din partea Agenției pentru Protecția Datelor, potrivit Reuters. Sistemele de recunoaștere faciala care utilizeaza date biometrice nu vor fi permise pana cand nu va fi adoptata o lege in acest sens, sau […] The post Utilizarea sistemelor de recunoaștere faciala, interzisa in Italia. Care e singura excepție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

