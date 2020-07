Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor din comuna Vadu Moților. Investiție de 240.000 de lei Primaria Vadu Moților cumpara un utilaj multifuncțional pentru intreținerea drumurilor din cele 12 sate ale comunei. Potrivit administrației locale, utilajul aflat in prezent in dotarea Serviciului public de gospodarie comunala, deszapezire și intreținere spații verzi este insuficient pentru deservirea intregii suprafețe de drumuri, strazi, ulițe și drumuri forestiere ale comunei. Primaria comunei Vadu Moților a […] Citește Utilaj multifuncțional pentru intreținerea drumurilor din comuna Vadu Moților. Investiție de 240.000 de lei in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

