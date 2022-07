Utilaj agricol în flăcări în localitatea Sântu Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au fost solicitați sa intervina joi, 21 iulie, la un incendiu de vegetație uscata și utilaj agricol, in zona extravilana a localitații Santu. „Incendiul a afectat in totalitate utilajul agricol, acesta manifestandu-se cu o linie de foc intinsa pe aproximativ 1000 metri. Exista posibilitate de propagare la … Post-ul Utilaj agricol in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- VIDEO: INCENDIU la Sohodol. O anexa gospodareasca, cuprinsa de flacari. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbuncit joi noaptea, in localitatea Sohodol. Focul a cuprins o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Campeni intervine pentru localizarea și stingerea…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la un depozit al fabricii de lapte din satul Sanpaul, din comuna harghiteana Martinis. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 mp, in spatiul respectiv aflandu-se depozitate materiale plastice, ambalaje si flacoane, informeaza ISU Harghita.…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin intervin, la aceasta ora, pentru stingerea uneui incendiu care a cuprins baloți de fan dintr-o ferma situata langa padurea Mociar, comuna Beica de Jos. „Incendiul este localizat la nivelul a zece baloți situați in curtea fermei. Se acționeaza…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au fost solicitate sa intervina, miercuri dimineața, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins mai multe locuințe in localitatea Gilau. Incendiul a fost sesizat intr-o gospodarie situata pe strada Morii…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin intervin la un incendiu izbucnit la un ciclon de rumeguș in cadrul unei fabrici din municipiul Reghin, strada Salcamilor. „Este vorba despre un ciclon in interiorul caruia arde mocnit rumeguș. Se intervine pentru localizare si lichidare.…

- In aceasta noapte, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina in cadrul urmatoarelor intervenții: Degajare copac cazut pe carosabil in municipiul Targu Mureș, bulevardul Pandurilor. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Targu Mureș. Incendiu deșeuri materiale…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte, in jurul orei 03:20, in localitatea Cetan, comuna Vad. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un magazin alimentar. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. ”Doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 9, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej. ACTUALIZARE: ”Pompierii din cadrul Detașamentului…