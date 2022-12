UTIL: Prețuri mai mici în magazinele ANAF Magazinele ANAF, care se regasesc in toate judetele tarii, reprezinta locurile din care romanii pot cumpara produse confiscate, la preturi mult mai mici comparativ cu cele initiale. In magazinele ANAF, consumatorii pot gasi o gama variata de produse. ANAF are in fiecare judet si in municipiul Bucuresti magazine in care sunt comercializate produse confiscate. In […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

