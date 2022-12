Stiri pe aceeasi tema

- UTA joaca acasa cu FC Voluntari, in etapa 18 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul este televizat de PrimaSport 2, OrangeSport 1 și DigiSport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! UTA - FC Voluntari, live de la 15:45 Click AICI pentru statistici! UTA - FC Voluntari, echipe probabile: UTA:…

- Rapid și Farul se intalnesc miercuri, de la ora 21:00, in runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet și rezultatele din Cupa Romaniei Betano Rapid - Farul, live de la 21:00 Rapid: Draghia…

- UTA joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 18:15, in etapa #15 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! UTA - CS Universitatea Craiova, live de la ora 18:15 Click AICI pentru statistici!…

- Progresul Spartac și CSA Steaua se intalnesc astazi, de la ora 16:00, intr-o confruntare contand pentru etapa a zecea din liga secunda. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #10 din Liga 2 Roș-albaștrii, care…

- Rapid o infrunta in aceasta seara, de la ora 21:00, in deplasare, pe „lanterna roșie” Chindia Targoviște, in ultimul meci al etapei #12 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #12 din Liga…

- UTA și Hermannstadt se intalnesc de la ora 16:45, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. UTA - Hermannstadt, live de la 16:45 AICI cele mai interesante statistici UTA - Hermannstadt, echipe de start: UTA: 93.…

- FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești se intalnesc astazi, de la ora 15:00, in runda cu numarul 10 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești, live de la 15:00 AICI cele mai interesante…