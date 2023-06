Stiri pe aceeasi tema

Comunicat. „Imbunatațirea calitații serviciilor in Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilitați Opal" este denumirea unui nou proiect in valoare de 685.169,87 lei caștigat de...

Joi și vineri au fost zile de sarbatoare pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș" al județului Arad. Au fost marcați 15 ani de...

Comunicat. Ieri a fost aprobata, in ședința Consiliului Local al Municipiului Tulcea, finanțarea pentru realizarea ansamblului memorial care ii este dedicat multiplului campion olimpic, mondial...

Un numar mare de aradeni au fost revoltați la vestea ca cel mai vechi stejar din Parcul Eminescu a fost taiat vineri, fiind anunțat inclusiv...

Noul Centru European de Competente in materie de Securitate Cibernetica a fost inaugurat astazi, in campusul Universitatii Politehnice din Bucuresti. Petruta Obrejan are mai multe informatii. Reporter: Lansarea astazi, de Ziua Europei, la Bucuresti, a primei agentii al carui obiectiv este asigurarea…

Astazi, 6 mai, este o zi istorica pentru Marea Britanie, intrucat are loc incoronarea regelui Charles al III-lea. Este un evenimentul solemn, plin de simbolism,...

11 migranți cu varste cuprinse intre 20 și 49 de ani au fost depistați de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Curtici...