UTA, la patru puncte de baraj!

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapei a 23-a a Ligii 1. Derby-ul Dinamo – FCSB a fost programat la 30 ianuarie, de la ora 20.00. Meciurile se vor disputa astfel: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova; Sambata, 29 ianuarie Ora 14.00 FC Voluntari…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges 2-0 Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea…

- Etapa a 15-a a Ligii I, ultima a turului din sezonul regulat, s-a disputat in perioada 5 – 8 noiembrie. Meciurile Dinamo – CFR Cluj și FC Voluntari – FCSB au fost capetele de afiș ale rundei. Rezultatele inregistrate in etapa a 15-a din Liga 1: Vineri, 5 noiembrie ora 17:30 Chindia Targoviste – Gaz…

- Etapa a 15-a a Ligii I, ultima a turului din sezonul regulat, este programata in perioada 5 – 8 noiembrie. Meciurile Dinamo – CFR Cluj și FC Voluntari – FCSB sunt capetele de afiș ale rundei. Programul partidelor din etapa a 15-a din Liga 1 Vineri, 5 noiembrie ora 17:30 Chindia Targoviste – Gaz Metan…

- Fotbal – Liga 1, etapa 14 - Rezultate: FC Botosani – Farul Constanta 0-2, Univ Craiova – CS Mioveni 5-2, CFR Cluj – FC Voluntari 1-0, Gaz Metan Medias – Academica Clinceni 1-1, Sepsi Sf Gheorghe – Dinamo 4-1, FCSB – FC Arges 2-1, UTA – Chindia Targoviste 0-2, Rapid – FCU Craiova 0-0.