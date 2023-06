Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo primește luni, de la ora 20:00, vizita celor de la FC Argeș, in manșa tur a barajului de promovare-menținere in Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale Dinamo…

- S-au vandut peste 15.000 de bilete la pentru turul barajului Dinamo - FC Argeș, programat luni, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul va avea loc…

- Arnold Garita, atacantul lui FC Argeș, a dialogat cu fanii live pe contul sau de TikTok, unde a raspuns la intrebari și a lasat sa se ințeleaga ca ar fi tentat de o mutare la FCSB, fiind mare fan al patronului Gigi Becali. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- FC Argeș și UTA se dueleaza in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, intr-o confruntare de maxima importanța din play-out-ul Superligii. Partida din Trivale va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul, rezultatele și clasamentul din play-off-ul…

- Juventus primește diseara, de la ora 21:45, vizita lui Napoli, intr-o partida din runda cu numarul 31 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 2. Juventus revine in Serie A dupa ce etapa trecuta a fost invinsa pe terenul lui Sassuolo,…

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…

- Farul Constanța, liderul clasamentului din Liga 1, primește, sambata seara, de la ora 20:30, vizita celor de la Rapid, intr-un meci constand in runda cu numarul 30 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Farul Constanța -…

- FC Voluntari și FC Argeș se intalnesc in aceasta seara, de la ora 18:00, in penultimul meci al etapei #29 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele, marcatorii și programul etapei #29 din Superliga! FC Voluntari…