Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Farul Constanța se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida din cadrul etapei a 3-a din Liga 1. Meciul va avea loc pe Arena Naționala, acolo sunt așteptați minimum 10.000 de spectatori. Dupa primele doua runde, Rapid București e prima in Liga 1 și are punctaj maxim: giuleștenii au obținut…

- Anglia - Scoția se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida extrem de importanta pentru economia Grupei D. Daca englezii și cehii iși vor caștiga partidele, atunci vor merge impreuna in optimi, indiferent de rezultatele din ultima etapa! Pentru ca joaca in ultimul meci al zilei, Anglia și Scoția vor cunoaște…

- Israel Adesanya și-a pastrat centura de campion la divizia mijlocie dupa ce l-a invins pe Marvin Vettori. Surpriza galei UFC 263: Brandon Moreno, victorie Deiveson Figueiredo. Cel mai important meci din gala UFC 263, disputata in Arizona, i-a readus fața in fața pe Israel Adesanya, campion al diviziei…

- Toulouse și Grenoble se intalnesc azi, de la 21:45, in semifinalele playoff-ului de promovare din Ligue 2. Invingatoarea urmeaza sa intalneasca locul 18 din Ligue 1 in finala barajului de promovare / retrogradare. Toulouse a terminat sezonul regular din Ligue 2 pe poziția a 3-a, la doua puncte de promovarea…

- Chelsea și Leicester se intalnesc azi, de la 19:15, in ultimul act din Cupa Angliei. Finala se joaca pe Wembley, iar autoritațile din Marea Britanie au permis ca la joc sa asiste 21.000 de spectatori, asta dupa ce, luna trecuta, 8.000 de fani au fost prezenți la finala Cupei Ligii dintre City și Tottenham.…

- Bogdan Stancu (33 de ani) și Alexandru Maxim (30 de ani) au inscris in etapa 39 din Turcia. „Motanul” a reușit un hat-trick pentru Genclerbirligi, Maxim a punctat o data pentru Gaziantep. Meciurile jucate de Gaziantep și Genclerbirligi marți, in etapa 39 a campionatului, au fost cu adevarat incredibile.…

- FCSB și Academica Clinceni se intalnesc azi, de la 21:30, in ultima partida a etapei a 7-a din playoff-ul Ligii 1. Roș-albaștrii sunt la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj, dar distanța s-ar putea mari la cinci inaintea fluierului de start, daca echipa lui Edi Iordanescu va caștiga in fața celor…