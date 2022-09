Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiintele Vietii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iasi (USV) a informat, luni, ca va primi vizita unui grup de lucru de la Banca Mondiala pentru o consultare impreuna cu membrii din corpul academic, studenti, fermieri si alti factori relevanti din sectorul agroalimentar. Potrivit unui comunicat…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" este prima institutie de invatamant superior din Iasi care va incepe cazare studentilor chiar de astazi, joi, 15 septembrie, intregul proces finalizandu-se pana duminica, 18 septembrie, cand toti studentii care nu locuiesc in municipiu si doresc…

- Universitatile din Iasi finalizeaza in aceste zile procedurile de admitere si intra in linie dreapta pentru pregatirea noului an universitar. Deja doua institutii de invatamant superior si-au programat deschiderea festiva a noului an: Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" va porni…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) a finalizat cu succes admiterea de vara 2022, la studiile de licenta. In perioada dedicata inscrierilor, la USV Iasi si-au depus dosarele, atat on-line cat si la sediul facultatilor, 1446 de candidati pe cele 757 locuri cu finantare…

- Peste 150 de juniori vor participa la o competiție fotbalistica gazduita de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV). Concret, este vorba despre turneul național Didi Academy Cup – Iași, unde vor participa echipe de fotbal-copii (generația 2011) din zona Moldovei care vor…

- Anul 2020 a fost cel mai secetos an din ultimul secol in Romania și Europa de Est, explica prof. dr. Gerard Jitareanu, rectorul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, pentru Libertatea. Insa 2022 are mari șanse sa-l depașeasca, fiindca precipitațiile care au cazut pana acum sunt…

- Targul Producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est „Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane" este in plina desfasurare in Parcul Expozitiei din Copou. Sunt prezenti aproape 40 de producatori din toate cele sase judete din Nord-Estul tarii din domeniile patiseriei, produselor lactate,…