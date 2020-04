Usturoiul verde, benefic în bolile cardiovasculare Usturoiul verde este o sursa de sanatate pura. Pentru ca se gasește pentru o perioada scurta de timp, este bine sa incercam sa il consumam cat mai mult cu putința in sezonul de primavara. Putem profita, astfel, de beneficiile sale pentru organism. Usturoiul verde este indicat in alergii, are efect anticancerigen și ajuta la detoxifiere. Insa unul dintre cele mai valoroase beneficii ale sale este legat de sanatatea inimii și a sistemului vascular. Usturoiul scade tensiunea arteriala și ne apara de accidentul vascular. Cum in Romania bolile cardiovasculare se afla in topul cauzelor de mortalitate,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tu ce vei face de ziua ta anul acesta? Poate ca nu vei ciocni paharul cu prietenii cei mai buni. Poate ca nu veți dansa nici blues, nici rock. Și nici nu va veți intreba unde sa mergeți. Dar azi, putem fi impreuna mai mult ca oricand, chiar daca #stamacasa. Doar impreuna putem schimba tabloul in care…

- Tu ce vei face de ziua ta anul acesta? Poate ca nu vei ciocni paharul cu prietenii cei mai buni. Poate ca nu veti dansa nici blues, nici rock. Si nici nu va veti intreba unde sa mergeti. Dar azi, putem fi impreuna mai mult ca oricand, chiar daca #stamacasa. Doar impreuna putem schimba tabloul in care…

- Un adevarat depozit de substanțe nutritive, ceapa verde merita atenția noastra in aceasta perioada. O putem consuma ca atare, o putem adauga in salate și ne putem bucura, astfel de beneficiile sale pentru sanatatea noastra. Bogata in substanțe vitale Ceapa verde conține cantitați insemnate de vitamina…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Sedinta de Consiliu Local al Sectorului 2 a adus vesti bune pentru antreprenorii locali. La initiativa viceprimarului PNL, Dan Cristian Popescu, in sedinta au fost votate trei initiative ce vin sa usureze viata mediului privat. Primele doua tin de scutiri de taxe foarte…

- Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram: – imbunatatirea imunitatii – reglarea glicemiei – proprietati antiinflamatorii – previne cancerul (gratie quercetinei) – protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor care ataca membrana stomacului – efecte diuretice,…

- Numarul deceselor cauzate de infarctul miocardic acut, in Romania, depașește media europeana. La fiecare 30 de minute, un roman face infarct. Un medic specialist a explicat cum poate fi prevenit infarctul.

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, sustine ca "presiunea publica” va face ca alegerile parlamentare anticipate sa poata fi realizate in an. "Cu vointa sau cu impotrivirea PSD-ului, noi vom avea alegeri anticipate in Romania. Cetatenii romani isi doresc si merita acest exercitiu, este un exercitiu…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat vineri ca „nu sunt bani“ pentru majorarea cu 40% a pensiilor, in contextul in care Romania are deficite, pentru plata carora deja se imprumuta.