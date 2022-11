Stiri pe aceeasi tema

- Pasarela Regala din Mamaia, unul din monumentele istorice reprezentative pentru turismul de pe litoral, este inca un subiect al dezbaterilor dintre instituțiile statului. La mai bine de un an dupa ingroparea aproape in totalitate a construcției sub tone de nisip, nu s-a gasit o soluție definitiva pentru…

- Potrivit Ordonanței de urgența, aflata in dezbatere in Parlament, eci care folosesc aparate medicale acasa, familiile monoparentale sau bisericile ar putea intra pe lista consumatorilor cu preturi plafonate la energie, insa urmeaza sa fie introduse și alte noi categorii. Liderii coaliției de guvernare…

- Autoritațile statului intarzie sa identifice vinovații pentru cheltuirea a peste 1.000.000.000 (UN MILIARD) de euro pe vaccinuri inutile. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Sanatații inca din luna mai sa renegocieze contractele și…

- ​​Deputații și senatorii AUR, in frunte cu președintele George Simion, au depus la Parlament un proiect pentru modificarea Legii educației, astfel incat in trunchiul comun al materiilor care sunt obligatorii pentru toți elevii, sa fie inclusa și disciplina „Cultura și tradiții romanești”. Scopul introducerii…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat ca a depus in Parlament o propunere de amendament la OUG 130/2022 pentru completarea Legii 121/2014 privind eficienta energetica prin care facturile pentru energie sa fie simplificate pentru…

- LA SCOR… Rugby Club Barlad a obținut cea mai categorica victorie din acest sezon și a urcat pe locul 5 in play-out-ul Ligii Naționale de rugby. Barladenii au caștigat cu scorul de 57-7 in fața celor de la Bucovina Suceava, pe teren propriu, in etapa a 4-a din play-out. Echipa antrenata de Ioan Harnagea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfașurat in perioada 19 – 22 septembrie 2022, Campania nationala privind respectarea de catre beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri. Motivarea campaniei deriva din caracterul…