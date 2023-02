PNL Santana a preferat sa incalce legea și sa adopte bugetul orașului printr-o hotarare care se poate dovedi ilegala, in loc sa colaboreze la vot... The post USR Santana: „PNL Santana a preferat sa incalce legea și sa adopte bugetul orașului printr-o hotarare care se poate dovedi ilegala” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .