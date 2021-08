Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat, sambata, in cadrul ședinței Comitetului Politic al USR PLUS ca formatiunea nu va iesi de la guvernare, iar partidul va lupta pana la capat pentru realizarea reformelor, potrivit News. „Suntem datori sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa ne indeplinim…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, afirma ca a guverna in coalitie e "mult mai greu decat s-ar fi asteptat sa fie", insa sustine ca USR-PLUS va ramane la guvernare "pana la momentul in care va fi evident ca nu se pot face reforme". Vicepremierul admite ca exista in USR-PLUS "un filon, o grupare"…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca partidul sau nu intentioneaza sa iasa de la guvernare. "Eu m-am intalnit cu Vlad Voiculescu (...) am avut discutii interne, legate de partid, de organizarea interna, de alegerile interne, nu legate de Guvern…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos spune ca îsi doreste alegeri interne în partid mult mai linistite fata de PNL, o competitie cu discutii care sa nu fie despre dosare si care sa nu inflameze spiritele "pâna la punctul la care asta poate sa aprinda incendii, care apoi sunt…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, miercuri seara, ca nu accepta lectii si ”tafnosenie demonstrativa” de la Ludovic Orban si Kelemen Hunor comentand, astfel, declaratii facute de cei doi lideri politici.