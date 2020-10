Alianța USR PLUS a caștigat categoric alegerile in Timișoara și a primit 55.155 de voturi in Timiș „pentru un proiect de guvernare locala ambițios”, dupa cum au transmis reprezentanții formațiunii intr-un mesaj pe pagina de Facebook a partidului. „Urmeaza sa voteze decizii importante care au nevoie, atat la Timișoara cat și in Timiș, de majoritați […] Articolul USR PLUS și-a desemnat echipa care va negocia cu PNL alianțele din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .