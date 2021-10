Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS este neplacut surprins de faptul ca presedintele Klaus Iohannis „nu se grabeste” sa organizeze consultari cu partidele parlamentare si il indeamna pe seful statului „sa nu traga de timp”. „Biroul National al USR a luat act cu neplacuta surprindere de faptul ca presedintele Klaus Iohannis a…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…

- Klaus Iohannis spune ca Romania este in criza, dupa ce Florin Cițu a fost demis cu un numar record de voturi la o moțiune de cenzura. Președintele ii considera iresponsabili pe unii politicieni, pentru ca au suprapus o criza politica pentru una sanitara și economica. ”Trist, dar adevarat. Cuvantul care…

- LIVE VIDEO| Klaus Iohannis dupa moțiunea de cenzura: „Ce s-au gandit unii politicieni, sa mai adauge o criza a guvernarii” Klaus Iohannis dupa moțiunea de cenzura: „Ce s-au gandit unii politicieni, sa mai adauge o criza a guvernarii” Dupa caderea Guvernului Cițu, președintele Klaus Iohannis susține…

- Cabinetul Cîțu este al șaselea guvern al României post-decembriste care pica prin moțiune de cenzura. Scorul este unul istoric: 281 de voturi. Toți cei 281 de parlamentari prezenți au votat „pentru”. Pâna acum, recordul era deținut de Executivul condus de Ludovic Orban,…

- Fostul președinte PNL a reiterat ca SINGURA soluție pentru ieșirea din criza este refacerea coaliției de guvernare alaturi de USR-PLUS și explica ca ar fi o „iresponsabilitatea” din partea actualului președinte PNL sa blocheze orice negociere. Precizarea lui Orban vine dupa ce Cițu a declarat ca va…

- La o prima intrebare legata de scenariul pastrarii lui Cițu in fruntea guvernului, Ludovic Orban a comentat ca "ar fi culmea tupeului sa vii cu Florin Cițu."Intrebat la cine s-a referit cand a vorbit de tupeu și daca nu cumva a facut trimitere și la președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a afirmat…

- In cazul in care CCR va admite conflictul intre Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura, atunci partidul din care face parte va depune o alta motiune, tot alaturi de AUR. „Noi avem o motiune, din punctul nostru de vedere este o motiune valida. Vom astepta decizia CCR, vom avea o discutie…