Stiri pe aceeasi tema

- Regele Carol I a contribuit esential la scoaterea Principatelor Romane din sfera de influenta turco-rusa si a plasat Regatul Romaniei in sfera civilizatiei moderne, europene, a declarat, luni, in plenul Senatului, liderul grupului parlamentar al USR PLUS, Radu Mihail, de Ziua Regalitatii. "Acum…

- Alianța pentru Unirea Romanilor intrunește, in opinia deputatului liberal Alexandru Muraru, numeroase elemente care ar putea determina scoaterea in afara legii. Parlamentarul argumenteaza prin faptul ca in spațiul public sunt vehiculate de catre susținatorii AUR liste cu „tradatori ai patriei, ce ar…

- Potrivit Alinei Gorghiu, conducerea PNL a decis ca votul sa fie deschis pentru in orice speta similara, „astfel incat justitia sa isi poata desfasura procedurile”.Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat ca programul zilei de miercuri "va fi confirmat in Biroul permanent de marti".Presedintele…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca social democrații se gandesc sa recurga la greva parlamentara și vor discuta cu Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) pe subiect. Acest tip de protest a mai fost adoptat in trecut, fiind criticat de președintele de onoare, Ion Iliescu. Intrebat, in cadrul…

- Situația de la Ministerul Sanatații este privita cu ingrijorare, susține președintele PNL, Ludovic Orban, dar Alianța USR – PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Liderul PNL a declarat luni, dupa ședința coaliției, ca liberalii privesc „extrem…

- Biroul permanent al Senatului a trimis, marti, Comisiei juridice sesizarea grupului PNL prin care se solicita analizarea "derapajelor" de comportament ale senatoarei Diana Sosoaca in Parlament, anunța AGERPRES. "Grupul parlamentar din Senat al Partidului National Liberal va propune eliminarea…

- Grupul parlamentar din Senat al PNL solicita tuturor celorlalte grupuri sancționarea senatoarei independente Diana Ivanovici Șoșoaca, motivand ca are un comportament deplasat. Apelul este adresat inclusive celor de la Alianța pentru Unitatea Romanilor, pe listele carora a fost aleasa. Adresa a fost…

- Liderul grupului parlamentar AUR , senatorul Claudiu Tarziu, a declarat luni ca niciun document programatic al formatiunii pe care o reprezinta nu arata ca AUR este un partid neo-fascist si antisemit, asa cum este acuzat “de la cel mai inalt nivel”, mentionand ca este extrem de grav sa fie vehiculate…