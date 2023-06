USR pierde un senator după lansarea polului de dreapta Senatorul USR Claudiu Muresan și-a anunțat demisia din USR, mentionand ca isi va continua activitatea ca senator neafiliat. Demisia vine in contextul in care weekend-ul trecut Congresul USR a votat un mandat de construire a unui pol de dreapta la alegerile din 2024, alaturi de PMP și Forța Dreptei. „Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea folosita pentru proiecte si actiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie si o schimbare in consecinta. Si asta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea folosita pentru proiecte si actiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie si o schimbare in consecinta. Si asta fac…

- USR a votat in cadrul unui congres organizat sambata, la Sala Radio, un mandat pentru formarea unui pol de dreapta la alegerile din 2024. 647 de delegati au votat pentru mandatul propus de Catalin Drula, au fost doar 5 voturi impotriva si 48 de abtineri. La congresul USR au fost invitati si au tinut…

- Opozitia strange randurile! USR a anuntat ca va incepe negocierile cu celelalte partide de dreapta pentru a crea un pol comun la alegerile din 2024. La congresul organizat de partid, printre invitati s-au numarat presedintii UDMR, PMP si Forta Dreptei. In timpul discursului sau, Kelemen Hunor, a constatat…

- Presedintele USR Catalin Drula (FOTO) a declarat ca, in Congresul de sambata al partidului, este dat un mandat pentru crearea unei strategii politice la actuala guvernare si a mentionat ca semnala care este dat este unul al unei constructii in jurul USR. Prin urmare, USR a votat, la evenimentul de sambata,…

- Presedintele USR Catalin Drula a solicitat, la Congresul de sambata al partidului, un mandat pentru crearea unei aliante politice de dreapta, menita sa schimbe PSD-ul adus la putere de Klaus Iohannis. Liderii PMP si Forta Dreptei, Eugen Tomac si Ludovic Orban, s-au pronuntat si ei pentru constituirea…

- PMP, USR și Forța Dreptei pregatesc terenul pentru o Alianța a Dreptei care sa atace din opoziție alegerile din 2024, insa „pretențiile” formațiunii lui Ludovic Orban nu sunt pe placul partenerilor de discuții, spun surse politice pentru Știripesurse.ro.PMP și USR sunt tot mai aproape de o alianța…

- Meciul Pleșa-Matieș, etapa a doua: Primarul Albei Iulia caștiga inca o repriza la Tribunal Alba, iar Matieș ramane bun de plata Meciul Pleșa-Matieș, etapa a doua: Primarul Albei Iulia caștiga inca o repriza la Tribunal Alba, iar Matieș ramane bun de plata Senatorul PSD de Alba, Calin Gheorghe Matieș,…

- Reprezentanți ai opoziției din USR, PMP, Forța Dreptei și PNȚ-Iuliu Mihalache s-au reunit, sambata, la Congresul PMP din Parlament, sub sloganul „Drepta aduce schimbarea”, unde au transmis ca la alegerile din 2024 trebuie sa formeze un front comun impotriva actualei puteri PSD-PNL.„Impreuna puteam rasturna…