USR merge la Cotroceni cu Dacian Cioloș premier: “Susținem un guvern cu un program bine asumat” Delegația USR va merge la consultarile de la Cotroceni cu propunerea de premier in persoana lui Dacian Cioloș. Anunțul a fost facut, luni, chiar de președintele formațiunii, Dacian Cioloș, intr-o conferința de presa. “USR susține ca cea mai buna soluție in continuare e un Guvern PNL – USR-UDMR, cu un program politic bine asumat”, a […] The post USR merge la Cotroceni cu Dacian Cioloș premier: “Susținem un guvern cu un program bine asumat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

