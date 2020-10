USR întoarce Sectorul 4 din Capitală în Evul Mediu Tușul ștampilelor pe buletinele de vot nu s-a uscat bine, noile echipe de consilieri locali nu și-au intrat inca in drepturi, ca USR incepe deja campania de vandalizare și saracire a Romaniei. Din pacate pentru alegatorii lui, USR continua comportamentul huliganic, de mahala din timpul campaniei electorale, și a pornit atacul și impotriva locuitorilor din […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bucuresti condamna multiplele nereguli aparute in procesul de numarare a voturilor la alegerile locale, in Capitala, in special in Sectorul 1 si in Sectorul 5. "PSD isi bate joc de voturile bucurestenilor, demonstrand ca a ramas acelasi partid nereformat, care este dispus sa apeleze…

- Vatmanul unui tramvai din Capitala a fost ranit, joi, de un barbat care a folosit un pistol cu bile, incidentul avand loc in Sectorul 4. Vatmanul a primit ingrijiri medicale si si-a continuat traseul, iar politistii fac cercetari si il cauta pe barbatul care a tras. Politia Capitalei a transmis ca a…

- Piața Sudului din Sectorul 4 se numara printre atracțiile Bucureștiului. Datorita arhitecturii impresionante, un site de profil care promoveaza frumusețile ”Micului Paris” a introdus cladirea, recent inaugurata, in circuitul obiectivelor turistice. Atat turiștii straini, cat și romanii din toate colțurile…

- Joi,de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD in care se va discuta subiecte precum motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban sau candidaturile partidului pentru Sectoarele 2 si 3 din Capitala. De asemenea, liderul interimar al partidului Marcel Ciolacu a afirmat…

- Tensiuni in Alianța dreptei pentru stabilirea candidaților comuni pentru Primaria Capitalei. In negocierile cu PNL si USR pentru candidati comuni in Capitala, PLUS nu renunta la Sectorul 5, unde il propune pe Alexandru Dimitriu, un avocat controversat, asociat cu Gheorghe Piperea.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INSP, informeaza ca la moment se inregistreaza flux majorat de transport pe urmatoarele strazi ale Capitalei:Sectorul CENTRU:• bulevardul Ștefan cel Mare tronsonul strazilor Ciuflea – Tighina;• strada București tronsonul strazilor Ciuflea –

- In negocierile cu PNL si USR pentru candidati comuni in Capitala, PLUS nu renunta la Sectorul 5. Candidatul PLUS e Alexandru Dimitriu, asociat cu Gheorghe Piperea intr-o firma de avocatura. Piperea, invitat nelipsit la Antena 3, a cerut in instanta suspendarea starii de alerta pentru ca sunt incalcate…

- Un accident care s-a produs in aceasta dupa amiaza a creat ambuteiaje pe strada Lunca Bicului din Capitala. Imaginile de la locul accidentului au fost plasate pe o retea de socializare. Potrivit martorilor oculari, un camion de model ZIL a lovit in spate un autoturism.