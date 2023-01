USR: Guvernul nu este în stare să explice cum va fi acordat sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea achitării facturilor la energie USR a precizat, in comunicatul de presa, ca liderii PSD si PNL au inceput sa se laude inca din noiembrie 2022 cum persoanele vulnerabile vor primi ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, dar, la inceput de ianuarie 2023, Guvernul nu este in stare sa explice concret cum se va acorda sprijinul, administratorii de bloc nu stiu cum vor elibera documentele si nici nu au habar cine trebuie sa-i instruiasca, iar potentialii beneficiarii – circa 2,8 milioane de gospodarii, conform estimarilor MIPE – sunt de-a dreptul nauciti. Mai mult, ministrul Bolos spune acum ca plata fata de furnizorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR a criticat Guvernul in legatura cu modul de implementare a ajutorului de 1.400 de lei destinat persoanelor vulnerabile pentru achitarea facturilor la energie, remarcand, totodata, ca ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca plata fata de furnizori prin intermediul…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat, la Antena 3 CNN, cand vor primi romanii cardurile de energie și cum le vor putea folosi pentru a plati facturile la gaz și curent.

- Romanii vor putea plati direct la poștași facturile la curent cu cardul energetic, fara sa mai mearga la ghișeu, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Citește și: A murit un fost director de la Apele Romane Argeș-Vedea “Se poate face direct plata de sume in mandat poștal,…

- Politicienii din USR critica ceea ce chiar ei au negociat in PNRR: inchiderea centralelor pe carbune, decisa impreuna cu Comisia Europeana in 2021! Concret, la capitolul energie, țara noastra și-a asumat in fața oficialilor sa inchida mai multe centrale care folosesc carbune, in urmatorii ani, pentru…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca va oferi, in 2023, romanilor vulnerabili, din fonduri europene , vouchere pentru plata facturilor la energie in valoare de 1.400 de lei. In 2023, romanii cu venituri mici vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor…

- In 2023, romanii vulnerabili vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…