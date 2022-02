Stiri pe aceeasi tema

- Disponibilitatea fortei de munca calificate si dezvoltarea infrastructurii se afla in topul prioritatilor pentru mediul de afaceri german din Romania, a declarat Sebastian Metz, director general si membru in Consiliul Director al AHK Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Disponibilizarile masive de la HS Timber Productions, conform carora sucursala Radauți a firmei a fost reorganizata cu o pierdere de 339 locuri de munca, in timp ce cea din Siret a fost desființata, cu o pierdere de 295 de posturi din organigrama, a atras inițiativa conducerii Agenției Județene de ...

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, la Digi24, ca unul din reproșurile care i se aduc in partid este ca nu le da voie miniștrilor liberali sa-i atace pe social-democrați. „Este vorba de modul in care comunicam masurile pe care le luam. E foarte usor sa scriu si eu pe Facebook…

- Coalitia de guvernare se va reuni luni, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei, a anuntat ministrul Familiei pe Facebook. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca in momentul de fata reducerea TVA la 5% este suportabila de catre Guvern si crede ca aceasta masura trebuie…

- Deputatul USR Monica Berescu sustine ca liberalii au pierdut pozitii-cheie in negocierile cu PSD, atat la centru, cat si in teritoriu, ea dand ca exemplu Prefectura Iasi, care va fi condusa de un social-democrat, dupa ce in fruntea institutiei s-a aflat un reprezentant sustinut de PNL, anunța news.ro.…

- Cu un Guvern susținut de o larga majoritate in Parlament, se va indrepta Romania spre modelele Ungaria sau Polonia, ori partidele aflate la guvernare se vor mobiliza pentru a adopta reformele atat de necesare?

- Liderii PSD-PNL-UDMR decid ce modificari vor face in aceasta saptamana astfel incat certificatul verde la locul de munca sa fie introdus in Romania pana la Craciun. Sedința din seara aceasta ar trebui sa tranșeze problema certificatului verde la locul de munca, atat pentru cei care lucreaza la stat,…

- Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul Sectorului 6, a ales duminica, dupa finalizarea negocierilor cu PSD, sa se lamenteze in versuri pe Facebook pentru situația politica in care se afla liberalii. Fostul ministru USR Cristian Ghinea s-a oferit sa-l consoleze. Ciprian Ciucu…