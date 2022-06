Stiri pe aceeasi tema

- Președintele filialei AUR din Germania, Dacian Mariș, și-a anunțat demisia din partid. Intr-o postare pe Facebook, plina de greșeli gramaticale, el il acuza pe George Simion ca l-a inlaturat din conducerea partidului, iar pe Claudiu Tarziu, ca l-a tratat cu „indispreț”.

- Catalin Moroșanu organizeaza la Buzau o gala de K1, evenimentul fiind sprijinit de Consiliul Județean. „Mortea din Carpați” a venit la Buzau pentru a da detalii despre ediția a 15-a a Dynamite Fighting Show, in cadrul unei conferințe de presa organizate alaturi de președintele Consiliului Județean,…

- Conducerea clubului U Cluj a reacționat dupa dezbaterea iscata de propunerea președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, de finanțare a unei singure echipe de fotbal, care sa ajunga in Champions League. ”Respingem ferm orice dezbatere care pune in discuție insași existența FC Universitatea…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, afirma ca desi "unii au incercat" sa duca la varful Coalitiei subiectul intonarii imnului secuiesc la un meci de hochei a echipei nationale a Romaniei, nimeni din conducerea Coalitiei nu a pus gaz pe foc, iar subiectul a fost discutat doar in particular…

- Vineri, 6 mai 2022, a avut loc la Cluj Napoca, Consiliul Reprezentantilor Unionali ai UDMR. Au participat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care este și vicepremierul Romaniei, precum și alți demnitari ai statului roman sau directori de instituții. La ședința de dimineața au participat și demnitari…

- Apele sunt inca tulburi la Partidul Mișcarea Populara, dar incep sa se limpezeasca. Dupa congresul din februarie, președinte ales Eugen Tomac are de infruntat inca tabara adversa, aliniata in spatele fostului președinte, Cristian Diaconescu. Precizari și declarații privind situația actuala din partid…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat, la ZIUA LIVE, ce proiecte din infrastructura de apa și canalizare urmeaza sa fie realizate in județ. Nu lipsesc nici zone cu probleme din Cluj-Napoca.

- Actorul Mihai Bendeaca fost citat pentru a se apara in dosarul in care Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii il judeca pentru prestatia controversata dintr-un spot publicitar la vin. Csaba Asztalos, presedintele consiliului, a declarat pentru Click! ca o „sentinta” va fi data in maxim 90…