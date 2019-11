Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantin Toma și liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, au venit impreuna sa voteze. Edilul șef a votat la Liceul de Arte, iar Marcel Ciolacu la Școala nr. 5. ”Azi am renunțat la soție și am venit cu președintele Camerei Deputaților, soția fiind plecata cu fetele la București. Trebuie sa votam, …

- Dan Barna a anunțat ca va ramane la conducerea USR, dupa ce peste 70 la suta dintre membrii USR care au votat intr-un scrutin intern au optat ca el sa ramana președinte al partidului. Votul online vine dupa ce Barna, candidat al USR-PLUS la prezidențiale, a ratat intrarea in turul al doilea al alegerilor.…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale.Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful statului,…

- Klaus Iohannis a fost in București cel mai votat candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, dupa numararea a 99,92 la suta din voturi. Președintele in exercițiu a obținut 31,76 la suta din voturi. Dan Barna și Vasilica Dancila completeaza clasamentul, candidatul USR-PLUS obținand 24,83…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca numarul de locuri de rezidențiat este cel puțin egal cu numarul de absolvenți de Medicina și Farmacie. Prin adoptarea proiectului,organizarea examenului de rezidențiat este posibila pe 8 decembrie.Camera…

- Liderul grupului PSD de la Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a propus luni ca sedinta Biroului permanent si plenul Camerei sa fie convocate marti pentru a fi adoptat proiectul de lege privind rezidentiatul, potrivit Agerpres."Am discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Ciolacu,…

- Desi la inceput de august candidatul USR la prezidentiale Dan Barna il atacat voalat pe Klaus Iohannis si spunea ca va fi un „un presedinte full-time”, liderul USR a lipsit ieri de la sedinta de plen a Camerei Deputatilor. Si nu doar ieri.

- Senatul a respins, miercuri, proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi. Senatul este prima camera sesizata, iar in Camera Deputaților mai exista un proiect de lege privind alegerea primarilor in…