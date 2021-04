USR Bucureşti: Îl rugăm pe primarul general să permită accesul la fundamentările pe venituri pentru reluarea discuţiilor pe buget USR Bucuresti afirma ca a primit "cu surprindere" cerinta primarului general ca USR PLUS sa vina cu un proiect alternativ de buget, in conditiile in care pana acum a interzis aparatului administrativ al primariei sa acorde consilierilor generali si viceprimarului USR PLUS acces la fundamentarile pe venituri. "Am primit cu surprindere cerinta primarului general ca USR PLUS sa vina cu un proiect alternativ de buget, in conditiile in care pana acum a interzis aparatului administrativ al primariei sa acorde consilierilor generali si viceprimarului USR PLUS acces la fundamentarile pe venituri. Il rugam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

