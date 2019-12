Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR precizeaza ca Olimpia Ardelean a fost exclusa din partid din cauza ca a fost reclamata de 15 colegi pentru jigniri si pentru o pozitie publica ce a afectat imaginea USR in campanie. "Olimpia Ardelean nu a fost exclusa pentru ca a semnalat probleme cu semnaturile la initiativa Fara…

- "Ieri seara, intr-o adevarata executie, o majoritate din Biroul National USR, toti din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta.Desi am spus adevarul. Desi am incercat mult timp sa rezolv intern. Le-am cerut sa amane pana se judeca sesizarea facut de mine din august 2018 impotriva…

- Oli Ardelean, exclusa din USR, in miez de noapte, pentru ca s-a indoit ca toate semnaturile din campania „Fara penali in functii publice“ au fost reale, a postat un mesaj pe Facebook in care sustine ca „oamenii minunati“ din USR vor lupta in continuare pentru principiile pe care a fost cladit partidul.

- Liderul USR Dan Barna spune ca fostul președinte Traian Basescu „are un tupeu special” atunci cand acuza USR ca este un partid neomarxist. Barna il sfatuiște pe Basescu sa ramana „in barca lui”, iar daca tot n-a gasit vaporul acela pe care urma sa plece la final de mandat, „macar un pic de decența ar…

- EXCLUDERE… Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a fost exclusa marti din partid, in sedinta CEX PSD. Birchall este deputat de Vaslui si a fost promovata in Guvern de catre Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, in vremea lui Liviu Dragnea. La excludere au fost si voturi contra. Seful PSD Bihor,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv, intrebata fiind daca alaturarea lui Cosmin Gusa este un plus pentru partid, ca au fost social-democrati care ”nu au vazut cu ochi buni” intrarea lui in echipa. ”Orice om decent care ni se alatura este un plus…

- Dan Barna a precizat ca exista consens in interiorul USR pentru patru conditii si anume adoptarea legii alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, a initiativei "Fara penali in functii publice", desfiintarea legii recursului compensatoriu si consultarea Parlamentului pentru desemnarea comisarului…