USR Bucuresti anunta ca va vota impotriva bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiilor municipale, apreciind ca "salariile de lux" de la aceste societati "sunt o risipa pe care Bucurestiul nu si-o permite".



"In total, companiile municipale vor cheltui in 2020 nu mai putin de 647 de milioane de lei pentru plata salariilor a 10.000 de angajati. Ce fac toti acesti oameni? Greu de spus, judecand dupa rezultatele contabile. Anul trecut, 10 dintre companiile municipale au avut pierderi cumulate de 10 milioane de euro. Chiar si cele care au fost pe plus au inregistrat profituri timide,…