Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi depuse luni in Parlament de premierul desemnat Dacian Cioloș.