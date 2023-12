Stiri pe aceeasi tema

- „Ne-am uitat atent la ce a facut aceasta coalitie PNL -PSD cu bugetul pe anul 2024 si constatam ca acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciuca si Ciolacu, un buget care nu are nicio legatura cu situatia reala si nevoile reale din societate, situatia reala a cheltuielilor nu are nicio legatura…

- Proiectul de buget pe 2024, care ar trebui sa fie tranșat saptamana viitoare, aduce o suplimentare a banilor pentru partide cu peste 20% pentru anul urmator, ajungand subvențiile la 314 milioane de lei.

- Guvernul a construit proiectul de buget pe 2024 avand ca principiu „regula de aur a finanțelor publice”, conform unor surse de la Palatul Victoria.„Respectam regula de aur a finanțelor publice sustenabile: investițiile vor fi mai mari decat deficitul bugetar”, au spus sursele citate, pentru Știripesurse.ro.…

- Cheltuieli cu 48 de miliarde de lei mai mari in 2024 fața de 2023. Guvernul sparge pușculița in anul electoral Cheltuieli cu 48 de miliarde de lei mai mari in 2024 fața de 2023: Guvernul sparge pușculița in anul electoral, dar promite un scenariu optimist de colectare. Estimarea privind cheltuielile…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, a fost prezent, astazi, la lucrarile ședinței anuale a Asociației Comunelor din Romania, filiala Argeș, condusa de primarul Ion Dumitru. Pe langa temele organizatorice, in cadrul acestei intalniri a structurii asociative care reunește 85% din cele…

- Deputatul liberal Dan Vilceanu, fost ministru al Finantelor, a afirmat, vineri, ca a semnat sesizarea la Curtea Constitutionala privind pachetul de legi pe care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament pentru ca actul normativ este neconstitutional, iar prin prevederile sale cresc taxele si inflatia,…