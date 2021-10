USR a finalizat progamul de guvernare şi lista miniştrilor în Biroul Național. Cabinetul Cioloş, gata de validare în Comitetul Politic Biroul National al USR a finalizat, duminica, 17 octombrie, lista de ministri si programul de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului. Intrunirea are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse luni in Parlament de premierul desemnat Dacian Ciolos. „Indiferent de situatie, cred ca si pentru PSD tot noi putem fi o solutie pentru a depasi lunile care urmeaza. Poate ne rupem gatul si veti scapa de noi. Sau poate vom reusi sa tinem lucrurile sub control si va vom permite sa va numarati linistiti procentele. Oricum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

