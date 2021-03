Stiri pe aceeasi tema

Senatul Universitații Babeș Bolyai, in ședința online din 15 februarie 2021, a aprobat modalitațile de desfașurare activitaților didactice din semestrul II a anul universitar 2020-2021 dupa cum au...

In ședința de Guvern de vineri a fost adoptat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Bugetul Ministerului Educației inregistreaza o creștere de finanțare a domeniului invațamant, in valoare...

- ”Programul de educație media”, implementat in cadrul unui parteneriat dintre Ministerul Educației și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), este un demers strategic centrat pe introducerea, in activitatea curenta a profesorilor și elevilor de liceu, concepte de educație media (media literacy).…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) Iași pregatește cazarea studenților pentru cel de al doilea semestru, in doua etape. Conform structurii anului universitar in curs, cel de al doilea semestru va incepe pe data de 15 februarie, cazarea fiind prevazuta…

- In mod concret, la licenta, universitatea a decis ca facultatile de Agricultura, Horticultura si Zootehnie sa efectueze activitati didactice fata in fata in primele sapte saptamani ale semestrului cu studentii din anii I si IV. Doar de la Horticultura vor veni la Iasi la cursuri si studentii din anul…

- Ministerul Educatiei a publicat un centralizator realizat la nivelul tuturor institutiilor de invatamant superior din tara cu privire la datele raportate de acestea despre intentia cadrelor didactice de a se vaccina. Cifrele prezentate sunt incurajatoare - in total 61- dintre angajatii din universitatile…

- Elevii si profesorii ar putea veni la scoala si sambata, a declarat Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta este de parere ca scolile din intreaga tara vor avea nevoie de ore remediale dupa perioada in care activitatea s-a desfasurat exclusiv online.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un acord cu privire la redeschiderea școlilor, astfel ca elevii vor incepe semestrul al doilea pe 8 februarie in banci, daca situația epidemiologica o permite. Acesta a precizat ca va exista și un calendar de recuperare a materiei.