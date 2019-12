Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, a respins cu tarie joi punerea sub acuzare de catre democrati a presedintelui Donald Trump, care va fi judecat in Senat, afirmand ca acum depinde de senatori sa ''rectifice acest lucru'', relateaza joi AFP. McConnell a apreciat in fata…

- Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat, miercuri dupa-amiaza, Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.Mitch McConnell a declarat ca, in cazul in Camera Reprezentantilor va aproba activarea articolelor…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…

- Donald Trump a promis vineri o scadere de impozit daca va fi reales anul viitor si daca partidul sau va obtine majoritatea in ambele camere ale Congresului, relateaza AFP. "Vom acorda o scadere de impozit importanta pentru veniturile medii daca vom recastiga Camera Reprezentantilor", le-a…

- Partidul Republican a contraatacat sambata in ancheta care vizeaza destituirea presedintelui Donald Trump cerand ca fiul lui Joe Biden, Hunter, sa depuna marturie in cursul audierilor publice care urmeaza sa inceapa miercuri in fata Congresului american, relateaza AFP. Presedintele Statelor Unite este…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca este clar ca va fi suspendat din functie de Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, cerandu-le colegilor din Partidul Republican sa il apere mai activ.Intrebat de jurnalisti, cu ocazia unei sedinte cu membrii…

- Senatul ”nu are alta optiune” decat sa organizeze un proces impotriva presedintelui Donald Trump, in cazul in care Camera Reprezentantilor il pune sub acuzare (”impeachment”), a declarat luni liderul majoritatii republicane in Camera superioara a Congresului american Mitch McConnell, relateaza USA…