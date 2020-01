La finalul unei zile de munca tot ce iți dorești, uneori, este sa ajungi acasa, sa te schimbi in haine confortabile, sa dai drumul la televizor sau la muzica, sa iți pui un pahar de ceai și sa te bucuri de cateva momente de liniște și relaxare. In acest context, spațiul in care traiești devine foarte important și tocmai de aceea acesta trebuie sa fie cat mai placut din punct de vedere estetic. Da, covoarele pufoase, canapeaua comoda și lumina ambientala calda au un impact semnificativ, dar la fel de importanta poate fi și ușa de sticla a livingului , care poate transforma o casa anosta și neprietenoasa…