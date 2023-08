Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, 33 de ani, locul 30 WTA, s-a calificat, miercuri, in turul 3 la US Open, dupa ce a invins-o pe Anna Kalinskaya, 24 de ani, locul 89 WTA, scor 6-3, 6-4. Sorana Cirstea se simte bine la New York, unde ramane fara set pierdut dupa primele doua partide. A avut nevoie doar de 65 de minute…

- Sorana Cirstea joaca miercuri seara in turul secund al ultimului Grand Slam al anului, US Open, urmand sa intalneasca pe terenul 5 pe rusoaica Anna Kalinskaya (89 WTA), cel mai devreme de la ora 21.30.

- Sorana Cirstea joaca miercuri seara in turul secund al ultimului Grand Slam al anului, US Open, urmand sa intalneasca pe terenul 5 pe rusoaica Anna Kalinskaya (89 WTA), cel mai devreme de la ora 21.30.Cele doua sportive și-au imparțit pana acum victoriile, cate una de fiecare parte, conform Mediafax.…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al turneului de Grand Slam de la US Open, dupa ce a invins-o in doua seturi, cu 6-2, 6-3, pe Kayla Day. Pe de alta parte, Irina Begu a fost eliminata surprizator de germanca Tamara Korpatsch, care a invins-o cu 6-3, 6-2. Cap de serie numarul 30, Cirstea […]

- A doua zi de concurs la Flushing Meadows le aduce in competiție pe tabloul principal pe sprotivele romane Irina Begu, Gabriela Ruse, Patricia Țig și Ana Bogdan. Sorana Cirstea a trecut deja de turul inaugural și va juca miercuri in turul 2.

- Sorana Cirstea (37 WTA) a reușit joi o victorie de rasunet, impotriva letonei Jelena Ostapenko (17 WTA). A fost 4-6, 7-6 (6), 6-4 pentru romanca, prin care s-a calificat in turul 3 la Wimbledon. In turul urmator, Sorana Cirstea va juca impotriva braziliencei Beatriz Haddad Maia, care a eliminat-o in…

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o in trei seturi pe Jelena Ostapenko, clasata pe locul 17 in ierarhia mondiala. Romanca a caștigat de o maniera uimitoare, deși a pierdut primul set. Scorul pe seturi a fost…

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat joi in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-6 (6), 6-4, de letona Jelena Ostapenko (17 WTA, favorita nr. 17).