Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Zverev (12 ATP, 26 de ani) s-a calificat in sferturile de finala a US Open dupa un meci dramatic, 6-4, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3 cu italianul Jannik Sinner (6 ATP, 22 de ani). Neamțul a fost deranjat de un fan in timpul meciului, care a strigat „ Meciul a avut parte, in setul decisiv, de un moment…

- Alexander Zverev servea la 2-2 in setul al patrulea al meciului sau impotriva jucatorului italian Jannik Sinner, marți dimineața, 4 septembrie, cand a auzit cum un spectator rostește o fraza a lui Hitler. Spectatorul a fost ulterior identificat și scos de pe stadion, relateaza ABCNews.Dupa ce a auzit…

- Un spectator a fost dat afara de pe arena Arthur Ashe, dupa ce Alexander Zverev a afirmat ca barbatul a spus „cea mai faimoasa fraza a lui Hitler” in timpul meciului disputat de german impotriva italianului Jannik Sinner (optimi US Open 2023).

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, cap de serie numarul 12, s-a calificat, marti dimineata, in sferturi la US Open, ultimul grand slam al anului, potrivit news.ro.Zverev s-a impus in fata italianului Jannik Sinner, al saselea favorit, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, dupa un meci care…

- Jannik Sinner (cap de serie șase) a parasit US Open 2023 in faza optimilor dupa un meci maraton cu Alexander Zverev. Partida de pe Arthur Ashe s-a incheiat tarziu in noapte la New York dupa patru ore și 41 de minute de la start.

- Spaniolul Carlos Alcaraz, detinatorul titlului, l-a dominat clar, luni, pe italianul Matteo Arnaldi (locul 61 mondial) , scor 6-3, 6-3, 6-4 si s-a calificat in sferturile de finala ale US Open, ultimul grand slam al anului.Meciul a durat o ora si 57 de minute, conform News.ro. In sferturi,…

- Carlos Alcaraz (1), Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (6), Andrey Rublev (8) și Alexander Zverev (12) au obținut calificarea in optimile de la US Open 2023. Vor urma meciuri tari pentru obținerea biletul de acces in sferturile de la Flushing Meadows.

- Deși nu s-a mai intamplat din 2006 ca Dinamo Kiev sa nu joace in grupele unei competiții europene, Mircea Lucescu (78 de ani) nu are postul amenințat dupa ce a fost eliminat de Besiktas in play-off-ul Conference League, scor 0-1 (2-4 la general). Dinamo Kiev se poate concentra pe competiția interna,…