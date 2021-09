Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 39 WTA) a ratat calificarea in turul trei la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se disputa, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flushing Meadows (New York; SUA). In turul secund, Sorana Cirstea a fost invinsa, scor 5-7, 2-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 39 WTA) a fost invinsa joi, la New York, in runda a doua a turneului US Open, de americanca Shelby Rogers (28 ani, 43 WTA), scor de 7-5, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (39 WTA) a fost invinsa in noaptea de joi spre vineri, in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Flushing Meadows, din Statele Unite, fiind astfel eliminata de...

- Aventura Soranei Cîrstea la US Open s-a oprit în turul doi, faza a compeției unde sportiva noastra a fost învinsa de americanca Shelby Rogers.Rogers (43 WTA) s-a impus în doua seturi, scor 7-5, 6-2, dupa un meci care a durat o ora și 36 de minute.De știut:În turul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (39 WTA) a fost invinsa in noaptea de joi spre vineri, in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Flushing Meadows, din Statele Unite, fiind astfel eliminata de sportiva americana Shelby Rogers (43 WTA). Shelby Rogers a avut nevoie de o ora și 37…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

- Jucatoarea romana de teni Sorana Cirstea (locul 45 WTA) s-a calificat in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, in turul secund, pe belarusa Victoria Azarenka (14 WTA și favorita 12). Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, in doua ore si 18…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 54 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In optimi, Sorana Cirstea a fost invinsa, duminica, 6 iunie, in doua seturi, scor 6-7 (4), 1-6, de slovena Tamara Zidansek (23 ani, 85 WTA),…