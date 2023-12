Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a indemnat pe liderii mondiali prezenți la summitul COP28 privind clima sa planifice un viitor fara combustibili fosili, afirmand ca nu exista alta cale de a limita incalzirea globala, noteaza Reuters.

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi bugetul de stat pentru anul viitor, un buget axat pe nevoile armatei, in contextul in care nu se intrevede vreun sfarsit in razboiul declansat de Rusia in urma cu 20 de luni, potrivit Reuters, preluat de euronews.ro. Veniturile sunt estimate la 1,77 trilioane de grivne…

- Administrația Biden urmeaza sa anunțe vineri acordarea unui nou ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 425 milioane de dolari. Pachetul va include sisteme antidrone și muniții, au declarat doi oficiali din administrația americana pentru Reuters.

- Razboiul din Ucraina a determinat reaprovizionarea de arme si munitie, cum ar fi rachete de umar, artilerie si alte arme, oferind companiilor de aparare din SUA contracte profitabile cu Pentagonul. Armele produse de Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele antitanc…

- Profitul Samsung Electronics depaseste estimarile, sporind asteptarile in privinta redresarii industriei semiconductorilorConcernul sud-coreean Samsung Electronics a raportat un declin mai redus al profitului trimestrial decat se temeau analistii, dupa pierderile de la divizia de cipuri, ceea ce…

- Preturile petrolului au inregistrat in aceasta saptamana cele mai puternice pierderi dupa cele consemnate in martie, o noua ridicare partiala a interdictiei Rusiei pentru exporturile de carburanti agravand temerile legate de cerere, din cauza factorilor macroeconomici negativi, transmite Reuters.Vineri,…

- O instanța din New Jersey a anulat un verdict impotriva Johnson & Johnson, care prevedea plata a 223,8 milioane de dolari. Judecatorii au stabilit ca au existat anumite vicii de procedura. Drept urmare, procesul caștigat inițial de patru reclamanți care au susținut ca au dezvoltat cancer in urma expunerii…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare globale raportate Fondului Monetar International a fost de 58,9% in trimestrul al doilea, neschimbata fata de primele trei luni ale anului, transmite Reuters, conform news.ro.Creantele in dolari americani au crescut cu 0,8%, pana la 6.576 miliarde…