Ursula von der Leyen şi guvernul german susţin sancţionarea Belarusului Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat vineri ca sustine impunerea de sanctiuni impotriva responsabililor din Belarus 'care au incalcat valorile democratice sau comis abuzuri impotriva drepturilor omului', informeaza dpa. 'Sunt increzatoare ca discutia de astazi a ministrilor de externe din UE va demonstra sprijinul nostru puternic fata de drepturile poporului din Belarus la libertati si democratie', a transmis pe Twitter sefa executivului european. Cei 27 de ministri de externe din UE se vor reuni vineri dupa-amiaza la Bruxelles pentru a lua in discutie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

