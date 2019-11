Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a modificat denumirea controversata a portofoliului comisarului insarcinat cu migratia din ''protejarea modului de viata european'' in ''promovarea modului de viata european'', a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvant, transmite AFP, preluata…

- Realitatea Plus a transmis pe surse aceasta știre. Maria Grapini, europarlamentar, a afirmat, pentru DCNews, ca ”deocamdata au fost transmise nominalizarile, urmeaza sa transmita președinta dupa ce face un interviu cu ei pe cine a selectat și sa fie audieri in 14 noiembrie, dar, acum, Ursula…

- De la Bruxelles, prin intermediul europarlamentarului roman Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European, vin vești care ar trebui sa-i bucure pe fermieri. E vorba despre un sprijin cuplat mai mare pentru fermieri, un nou concept privind “Noul…

- Parlamentul European este pregatit sa permita intrarea in functie a noii Comisii Europene a Ursulei von der Leyen la 1 decembrie - cu o luna mai tarziu decat s-a prevazut -, in contextul in care trei tari - Romania, Franta si Ungaria - urmeaza sa propuna candidati in noua CE, a anuntat miercuri un purtator…

- Ultima batalie majora a lui Jean Claude Juncker va fi și prima a Ursulei von der Leyen:un razboi comercial UE – SUA pare inevitabil in condițiile in care Organizația Mondiala a Comerțului (WTO) ii permite lui Donald Trump sa impuna tarife de miliarde de euro asupra exporturilor UE incepand cu 30 septembrie.…

- Mai multe voci din blocurile liberal, al Verzilor si socialist au cerut clarificari in legatura cu denumirea noului post, care presupune supervizarea unei largi game de probleme, inclusiv migratia, securitatea, educatia si integrarea si care ii va reveni grecului Margaritis Schinas, in cazul in care…

- Peste 30 de organizații neguvernamentale cer demisia deputatei Violeta Ivanov din funcția de președinta a Comisiei mediu și dezvoltare regionala a Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce aceasa i-a cerut lui Igor Dodon sa nu promulge modificarile la Legea Deșeurilor, care vor permite coincinerare…