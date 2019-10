''In ceea ce a fost o sincronizare groaznica pentru Von der Leyen, in aceasta luna guvernul roman a cazut dupa ce premierul social-democrat Viorica Dancila a pierdut votul de incredere din partea parlamentului. In absenta unui guvern cu atributii depline, nu exista cineva care sa nominalizeze un comisar european. Aceasta este o problema pentru Von der Leyen intrucat alegerea initiala a Bucurestiului (Rovana Plumb, n.red.) a fost respinsa de Parlamentul European, iar o a doua nu a fost oficial acceptata. Romania nu este singura provocare pentru Ursula von der Leyen: candidatii ungar si francez…