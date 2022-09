Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Berlin, Serghei Neceaev, a criticat din nou Germania pentru ca a livrat arme grele Ucrainei, in timp ce Kremlinul se afla sub presiunea de a opri contra-ofensiva ucraineana, informeaza luni dpa, transmite AGERPRES . „Livrarea de arme letale regimului ucrainean – care sunt…

- Liderul de la Kremlin i-a transmis felicitari regelului Charles al III-lea pentru proclamarea sa oficiala ca rege al Marii Britanii, prin intermediul unui mesaj publicat de ambasada Rusiei la Londra, pe Twitter, citat de Reuters . ”Majestatea Voastra, va rog sa primiti sincerele mele felicitari cu prilejul…

- Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune ca partizanii rusi sunt responsabili pentru atentatul cu bomba asupra masinii in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina, care a murit pe loc dupa explozia automobilului, scrie The Guardian. Vorbind la Kiev, Ilya Ponomarev sustine ca bomba care…

- La sfarșitul lunii august, Uniunea Europeana va discuta despre interzicerea vizelor pentru toti cetatenii rusi, a declarat vineri ministrul ceh de externe Jan Lipavsky, a carui tara detine semestrul acesta presedintia Consiliului UE. Sanctiunea respectiva, ca reactie la razboiul din Ucraina, a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan se intalnesc, marti, la Teheran, pentru a discuta despre exportul de cereale din Ucraina, a declarat un consilier de la Kremlin, relateaza The Guardian. Presedintele rus Putin urmeaza sa calatoreasca la Teheran pentru a se intalni…

- Romania este una dintre statele norocoase ale Europei in ce privește aprovizionarea cu gaze din strainatate pentru ca jocul geostrategic a ferit-o de blocaje. Pentru ca Ungaria nu este pe lista neagra a Federației Ruse, țara noastra inca poate importa gaze prin conducta South Stream și astfel iși poate…

- Grupul celor sapte democratii cele mai industralizate (G7) a anuntat duminica interzicerea importurilor de aur rusesc in cursul summitului organizat in Alpii bavarezi intr-un context marcat de razboiul in Ucraina si de repercusiunile sale asupra pietei energiei si cerealelor, relateaza Reuters. Aceasta…

- Autoritatile vamale elvetiene analizeaza importul a 3,1 tone de aur rusesc in mai, pentru a vedea daca tranzactiile via Marea Britanie incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Datele publicate marti de autoritatile vamale au aratat ca…