- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Senator Marius – Alexandru DUNCA, președintele Organizației Județene a PSD Brașov – „ Conform specialiștilor, Romania pierde 10 miliarde de euro pe an din cauza neaderarii la Schengen. Este cazul ca Austria sa plateasca despagubiri pentru faptul ca ne-a blocat aderarea la Schengen” Parlamentul European…

- Parlamentul European a votat miercuri, 11 iulie 2023, o rezoluție deosebit de dura impotriva Austriei. Rezoluția votata cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva și 42 de abțineri, cere trimiterea in judecata a Austriei pentru pierderile financiare masive produse Romaniei și Bulgariei. Aceasta hotarare…

- "In ultimul raport MCV privind Bulgaria, din 2019, si Romania, din 2022, Comisia a concluzionat deja ca Bulgaria si Romania au facut suficiente progrese in indeplinirea angajamentelor la momentul aderarii la UE si ca toate conditionalitatile din MCV au fost indeplinite satisfacator. Pentru a inchide…

- Cu acest prilej, șefa diplomatiei romane a multumit, in acest context, reprezentantilor Spaniei pentru "angajamentul clar" in dosarul Schengen, relateaza Agerpres."Extinderea Spatiul Schengen trebuie sa ramana un element-cheie al calendarului nostru", a aratat Odobescu.Ea a vorbit de evaluarea comuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca subiectul aderarii Romaniei la Schengen se discuta informal pe foarte multe paliere, aratand ca progresul este unul lent si ca Spania si-a aratat de multe ori disponibilitatea de a pune aceasta speta pe agenda presedintiei Consiliului UE, informeaza AGERPRES…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

