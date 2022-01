Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a anulat deplasarea la Strasbourg, la Parlamentul European (PE), unde Emmanuel Macron urmeaza sa sustina miercuri un discurs despre prioritatile presedintiei franceze a UE, dupa ce a fost declarata caz-contact la COVID-19.

- "Soferul meu a fost testat pozitiv (cu COVID-19). Din nefericire, trebuie in consecinta sa-mi anulez participarea la plenara Parlamentului European" de la Strasbourg, care are loc pana joi, a anuntat, pe Twitter, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres."Ma intorc la Bruxelles", a precizat sefa executivului…

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți dimineața, fara a se anunța deocamdata cauza morții. Conform New York Times , era internat in Italia din cauza unor probleme legate de sistemul sau imunitar. David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți in Italia,…

- „Noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS-CoV-2 in Europa pana la mijlocul lunii ianuarie”, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European, pledand pentru cresterea ratei de vaccinare in conditiile in…

- Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D), a doua forta politica din Parlamentul European, a renuntat marti sa mai prezinte un candidat la presedintia institutiei, deschizand calea maltezei Roberta Metsola (PPE, dreapta) pentru a-i urma actualului presedinte, social-democratul…

- Recent intoarsa de la Strasbourg, Oana Tache a fost primul jurnalist roman invitat sa modereze o dezbatere in cadrul European Youth Event 2021, la Parlamentul European, și a avut ocazia sa stea de vorba cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Le-a cunoscut totodata pe vice-președintele…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Doctorul Radu Lupescu este un medic român anestezist și de terapie intensiva, stabilit în Franța. El este, de asemenea, președintele Asociației Medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg. În seara de luni, 18 octombrie, medicul român…