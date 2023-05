Stiri pe aceeasi tema

- UNIC… Vazut, inca de anul trecut, in nordul județului, ursul pare sa puna stapanire și in padurile din județul Vaslui. Un astfel de exemplar a cazut victima lațurilor ilegale ale oamenilor din localitatea Padureni, comuna Oșești. Din fericire, prinderea animalului a ajuns și la urechile edilului Ioan…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a ucis doi muncitori sub ochii polițiștilor, in urma cu doi ani, in Onești a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. Decizia a fost pronunțata marți de Curtea de Apel Bacau. De asemenea, instanta a stabilit despagubiri de 2 milioane de euro. ”Respinge, ca…

- SENTINȚA… A venit și nota de plata pentru parinții liceenilor din Huși, care, in 2019 și-au gasit o distracție in a devasta cimitirul evreilor din oraș! Cei trei tineri și parinții lor au fost obligați de instanța sa plateasca impreuna o suma uriașa, de aproape 170.000 lei, despagubiri materiale, pentru…

- CONDAMNARE… Magistrații Tribunalului Vaslui au dat sentința in dosarul in care Bogdan Marius Daniel a fost trimis in judecata pentru trafic de droguri. Judecatorii au decis condamnarea acestuia la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani. Decizia Tribunalului…

- Procurorii DIICOT au descoperit in locuinta unui traficant, care vindea mari cantitati de droguri in cluburi din Bucuresti, un kilogram de amfetamina in congelatorul frigiderului. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a detinut, in vederea vanzarii, o cantitate mare de droguri mare risc, parte…

- Petru Chiriac, patronul magazinelor Il Passo din Iași și din țara, a fost calcat de inspectorii de la Antifrauda. Pentru ca nu a declarat marfa adusa din Italia, afaceristul s-a ales cu confiscarea contravalorii bunurilor. Ultimele date financiare arata ca firma ieșeanului a vandut imbracaminte și incalțaminte…

- CONTROL… Suspiciuni de evaziune fiscala la Redcon UNU din Vaslui, constatate de polițiștii vasluieni. Una din mașinile companiei nu a putut prezenta, la un control al Poliției, actele de proveniența a marfii (material lemnos), așa ca aceștia au dispus confiscarea marfii și sancționarea șoferului cu…

- LA RACOARE… Un tanar din municipiul Vaslui a fost prins de polițiști la scurt timp dupa ce ar fi sustras din doua magazine aflate in vecinatatea Pieței Traian, mai multe bauturi alcoolice și articole de imbracaminte. Prejudiciul, in valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost recuperat in proporție…