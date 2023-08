Stiri pe aceeasi tema

- Un urs brun de pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, care ataca in special vaci si era poreclit „Ninja” pentru abilitatea sa de a se ascunde, a fost recent ucis dupa patru ani de cautari, au anuntat marti autoritatile locale.

- Presedintele Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Chiar in ziua inaugurarii și deschiderii podului pentru circulație, construit peste Dunare la Braila, s-a produs și un prim accident. Un șofer s-a oprit sa faca fotografii și mașina sa a fost lovita din spate de o alta, conform Rador. Podul suspendat peste Dunare care leaga județele Braila și Tulcea…

- Japonia a obținut marți, 4 iulie, aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU pentru planul sau de a deversa in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de tsunami, in ciuda unei rezistențe acerbe din partea Beijingului și a unor locuitori din zona, relateaza …

- Populatia ultra-bogata a Japoniei va scadea cu 1,8% pana in 2027, informeaza presa nipona, relateaza duminica Xinhua.Se estimeaza ca in Japonia numarul persoanelor cu o avere neta de 30 de milioane de dolari americani sau mai mult va fi de 21.859 in 2027, in scadere de la 22.259 in 2022, a informat…

- Cinci persoane au murit, iar alte 12 au fost transportate la spital dupa ce un camion a intrat in coliziune cu un autobuz in Hokkaido, in nordul Japoniei, potrivit rapoartelor presei locale. Politia a spus ca TIR-ul ar fi intrat pe sens opus. Autobuzul transporta 15 pasageri la momentul accidentului,…