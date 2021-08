Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 427 de amenzi in suma totala de peste 194.000 lei au fost aplicate in ultimele trei luni de politistii locali pentru incalcarea legislatiei privind protectia mediului, informeaza, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Noul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, și candidata desemnata la funcția de prim-ministru, Natalia Gavrilița beneficiaza de paza de stat din momentul numirii acestuia in funcție și din clipa semnarii decretului de nominalizare a acesteia de catre Maia Sandu drept pretendenta la acest fotoliu.…

- Incepand cu 1966, vara, Ceausescu isi muta familia și conducerea partidului la Neptun. Cu neveste, copii, menajere si bone, din a doua jumatate a lui iulie si pana in septembrie, demnitarii se cazau in vilele de protocol.Ascunsi vederii muritorilor de rand de garduri inalte si protejati de intalniri…

- Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa la Brigitte și soțul ei, Florin Pastrama. Cei doi sunt acuzați ca ar fi pus in vanzare maști de protecție contrafacute sub branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi. Potrivit unui comunicat al Poliției, in dosar sunt facute cercetari pentru…

- Uite ca ”nemuritorul de la Lerești” ar putea sa regrete mult mai tare și mai curand decat s-ar fi așteptat decizia de a il arunca ca pe o masea stricata din Serviciul de Protecție și Paza pe colonelul Dumitru Voroneanu. Și mai ales ca fostul ”cațelar” al Informațiilor Militare, așa cum ii placea șefului…

- In contextul informațiilor aparute in spațiul public privind posibila „implicare a unor angajați ai SPPS in rapirea ex-judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus”, Serviciul de Protecție și Paza de Stat vine cu urmatoarea declarație. {{528480}}Serviciul neaga categoric si respinge cu fermitate alegațiile…

- Klaus Iohannis a semnat decretul de inaintare in grad a generalului de brigada Mihai Geamana. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 15 iunie 2021, decretul privind inaintarea in gradul de general maior ndash; cu doua stele, la trecerea in rezerva, a domului general de brigada ndash;…

- Dupa ce Ziarul de Garda a scris ca, in anul pandemic 2020, mai multe instituții de stat, printre care și Serviciul de Protecție și Paza de Stat (SPPS), au luat in locațiune vile din cadrul complexului „Pensiunea din Holercani”, cheltuind in acest scop peste 2 milioane de lei, ZdG a obținut, in urma…