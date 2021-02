Stiri pe aceeasi tema

- Zlatko Saracevici, antrenorul echipei de handbal femin Podravka Koprivnica, la care evolueaza si portarul roman Iulia Dumanska. a decedat, duminica, dupa un meci de campionat, la varsta de 59 de ani, in urma unui atac de cord, informeaza presa croata, potrivit news.ro. Dupa victoria obtinuta…

- Emil Sandoi explica saltul Chindiei de la barajul pentru supraviețuire din vara pe locuri de de play-off acum si insista ca „obiectivul nostru e tot salvarea de la retrogradare”. De 7 runde neinvinsa, cu o serie de 3 victorii și 4 remize, Chindia a urcat pe 5 in Liga 1 (acum e pe 6 dupa victoria celor…

- Alexandru Maxim (30 de ani), marcator in victoria de astazi a lui Gaziantep cu Ankaragucu, scor 2-0, a enumerat pilonii pe care echipa lui Marius Șumudica iși consolideaza succesul din acest sezon, in care a urcat pe locul 1 in Turcia! Mijlocașul roman spune ca Șumi și colegii sai din staff reușesc…

- Dupa victoria echipei sale, 3-1 cu Alanyaspor, Marius Șumudica și-a felicitat elevii și a vorbit despre viitorul sau la Gaziantep. Antrenorul roman, care mai are contract doar pana in vara lui 2021, le-a transmis fanilor ca nu-și dorește sa plece de la Gaziantep, dar spune ca nu a primit nicio oferta…

- Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Antrenorul sau, Steven Gerrard, l-a laudat pe roman, dupa reușita de 3 puncte. ”Ianis a primit oportunitatea de a reveni…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat rezultatul mare obținut de echipa sa, care a invins-o pe Fenerbahce cu 3-1. Antrenorul roman spune ca victoria echipei sale a fost meritata și a elogiat prestația elevilor sai. Șumi a dat dovada de fair-play, laudandu-și adversarii, despre…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a sarbatorit in stilu-i caracteristic victoria cu Bașakșehir, scor 2-1. Suspendat, antrenorul roman a privit victoria contra campioanei Turciei din tribune. Imediat dupa fluierul final al arbitrului Abdulkadir Bitigen, Șumi s-a descatușat și a imitat…