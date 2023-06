Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE RO-ALERT in comuna Sohodol: A fost semnalata prezența unui URS in satul Dealul Caselor AVERTIZARE RO-ALERT in comuna Sohodol: A fost semnalata prezența unui URS in satul Dealul Caselor Prezența unui urs a fost semnalata in miercuri seara, in satul Dealul Caselor din comuna Sohodol, județul…

- Localnicii din comuna Tarlișua au primit, in urma cu puțin timp, avertizare RO-Alert privind vremea severa. Avertizarea s-a trimis in jurul orei 20:35. ”Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a trimis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert – COD PORTOCALIU, averse torențiale ce vor…

- 8 iunie| COD PORTOCALIU de furtuna in Bistra: A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona 8 iunie| COD PORTOCALIU de furtuna in Bistra: A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emite o atenționare cod portocaliu de averse torențiale…

- Urs semnalat la Sohodol, județul Alba. Autoritațile au emis mesaj RO-ALERT Prezența unui urs a fost semnalata in comuna Sohodol, in zona Gura Sohodol. Autoritațile au transmis un mesaj RO-Alert in care sunt avertizați sa nu il hraneasca și sa nu se fotografieze cu el. ”Evitați zona, ramaneți in locuințe!…

- FOTO| MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Sohodol: A fost semnalata prezența unui urs MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Sohodol: A fost semnalata prezența unui urs Un mesaj RO-Alert a fost emis miercuri, 20 mai, de autoritațile din judetul Alba prin care persoanele aflate in Sohodol sunt avertizate…

- MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Campeni: ”A fost semnalata prezența unui URS” MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Campeni: ”A fost semnalata prezența unui URS” Un mesaj RO-Alert a fost emis sambata, 20 mai, de autoritațile din judetul Alba prin care persoanele aflate in Campeni sunt avertizate…

- Locuitorii din Nasal, comuna Țaga, au fost avertizați azi-noapte, prin RO-Alert, despre prezența unui urs. Mesajul RO-Alert, emis de ISU Cluj, a venit in jurul orei 2: ”A fost semnalata prezența unui urs pe raza localitații Nasal! Evitați zona, ramaneți in locuințe! Pastrați distanța fața de animal…

- Tinerii fotbaliști din comuna Livezile au obținut calificarea la faza finala a Cupei Satelor la fotbal Dupa ce a caștigat faza județeana a Cupei Satelor, comuna Livezile din județul Alba a caștigat și faza regionala desfașurata la Bungard, in județul Sibiu. Astfel, echipa din Livezile a obținut calificarea…