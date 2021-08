Un urs a fost fotografiat in timp ce se afla cațarat pe o mașina. Animalul a fost surprins intr-o zona turistica din Argeș, la intrarea pe Valea lui Stan. Fotografia cu ursul a fost trimisa jandarmilor de turiștii din zona. Animalul a fost alungat in padure cu ajutorul sirenei. Valea lui Stan este una dintre zonele turistice cele mai frecventate de astfel de animale salbatice. Jandarmii au reușit sa alunge ursul in padure cu ajutorul sirenei. sursa: IJJ Argeș The post Urs cațarat pe o mașina in zona Valea lui Stan (FOTO) appeared first on Puterea.ro .