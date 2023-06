Urmează Marele Derby O noua reuniune hipica oficiala a avut loc, duminica, pe Hipodromul Ploiesti, CSM Ploiesti, prin Complex Hipodrom, organizand cu sprijinul sponsorului Supermarket La Cocos si in parteneriat cu Federatia Hipica Romana un eveniment cu cinci curse: patru de trap si una de galop! Dotata cu Premiul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, principala cursa de trap a zilei i-a revenit armasarului Esprit Occagnes, avandu-l in sulky pe Adrian Marciu, care a fost urmat de Un Derniere Rire (driver Vasile Gheorghe) si Ellie A.F. (driver Marin Nicolae). Extrem de asteptata a fost si cursa de galop care a inschis… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

